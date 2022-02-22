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Орбан позвонил Зеленскому и выразил поддержку Украине

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 17:35
Виктор Орбан, фото Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения России признать "независимость" ОРДЛО.

О разговоре сообщили спикер венгерского премьер-министра Берталан Хаваси и президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

По словам спикера венгерского премьера, Орбан сказал, что Венгрия как соседнее государство с беспокойством наблюдает за событиями в Украине. В этой связи Будапешт находится в постоянных консультациях со своими западными союзниками.

В разговоре Виктор Орбан заверил Владимира Зеленского, что Венгрия по-прежнему будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, добавил спикер.

Владимир Зеленский рассказал в своем Twitter, что ознакомил Виктора Орбана с ситуацией с безопасностью в регионе и договорился с ним прилагать совместные усилия для мирного урегулирования.

Ранее министр обороны Венгрии Тибор Бенко объявил, что в ближайшие дни войска венгерской армии будут перемещены в границу с Украиной, чтобы реагировать на потенциальные гуманитарные задачи и усилить защиту страны.

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Темы: ВенгрияЗеленскийУкраина
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