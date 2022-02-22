Білий дім почав вживати слово "вторгнення" стосовно руху військ РФ на сході України

Білий дім у вівторок почав називати розгортання російських військ на сході України "вторгненням" після того, як спочатку вагався використовувати цей термін — вторгнення є червоною лінією, яка, за словами президента Джо Байдена, призведе до того, що США запровадять суворі санкції проти Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Раніше кілька європейських лідерів заявили, що російські війська перемістилися в контрольовані маріонетковими режимами утворення на сході України після того, як президент Росії Владімір Путін визнав їх незалежність, але деякі вказали, що це ще не є повноцінним вторгненням, якого давно боялися.

Реклама:

Пізніше Білий дім сигналізував про зміну власної позиції.

"Ми вважаємо, що це, так, початок вторгнення, останнього вторгнення Росії в Україну", – сказав Джон Файнер, головний заступник радника з національної безпеки. "Вторгнення є вторгнення, і це те, що відбувається", - додав він.

Спочатку адміністрація чинила опір давати назву розгортанню російських військ, оскільки Білий дім хотів побачити, що насправді збирається робити Росія. Оцінивши переміщення російських військ, стало зрозуміло, що це нове вторгнення, додав чиновник.

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар Білого дому Джен Псакі також згадала, що дії Росії є вторгненням, у дописі в Twitter, коментуючи рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" у відповідь на дії Росії.

В той же час високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не вважає повномасштабним вторгненням визнання Росією незалежності "ЛНР" та "ДНР".

"Я б не сказав, що (це) повноцінне вторгнення, але російські війська знаходяться на українській землі" - сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Міністерство оборони Польщі та міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джавід зі свого боку заявили, що російські війська увійшли на схід України, Джавід заявив Sky News, що "вторгнення в Україну почалося".