Белый дом начал употреблять слово "вторжение" для движения войск РФ на востоке Украины

Белый дом во вторник стал называть развертывание российских войск на востоке Украины "вторжением" после того, как первоначально затруднялся использовать этот термин — вторжение является красной линией, которая, по словам президента Джо Байдена, приведет к тому, что США введут строгие санкции против Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Ранее несколько европейских лидеров заявили, что российские войска переместились в контролируемые марионеточными режимами образования на востоке Украины после того, как президент России Владимир Путин признал их независимость, но некоторые указали, что это еще не полноценное вторжение, которого давно боялись.

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Позже Белый дом сигнализировал об изменении своей позиции.

"Мы считаем, что да, это начало вторжения, последнего вторжения России в Украину", – сказал Джон Файнер, главный заместитель советника по национальной безопасности. "Вторжение есть вторжение, и это происходит", - добавил он.

Первоначально администрация сопротивлялась давать название развертыванию российских войск, поскольку Белый дом хотел увидеть, что на самом деле собирается делать Россия. Оценив перемещение русских войск, стало ясно, что это новое вторжение, добавил чиновник.

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Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки также упомянула, что действия России являются вторжением в сообщении в Twitter, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2" в ответ на действия России.

В то же время высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не считает полномасштабным вторжением о признании Россией независимости "ЛНР" и "ДНР".

"Я бы не сказал, что (это) полноценное вторжение, но российские войска находятся на украинской земле" – сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Министерство обороны Польши и министр здравоохранения Британии Саджид Джавид со своей стороны заявили, что российские войска вошли к востоку Украины, Джавид заявил Sky News, что "вторжение в Украину началось".