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Кулеба: Свою позицію щодо "Мінська" Україна визначить згодом

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 18:19
Кулеба: Свою позицію щодо Мінська Україна визначить згодом
ФОТО: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що свою позицію щодо Мінських угод після визнання Росією ОРДЛО Україна визначить додатково.

Про це Кулеба сказав під час включення з Вашингтона на своїй у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Мінські угоди - це делікатне питання з низки причин. Тому що, з одного боку, у них є політичний блок, з іншого боку у них є також безпековий блок. Тому ми розуміємо, і ви вже чули позицію президента про те, що Росія де-факто вийшла з Мінських угод, але, не ведучись на провокації Росії, ми свою подальшу позицію, своє подальше ставлення щодо Мінських угод визначимо додатково. Зараз нас цікавить безпекова складова, і це ключовий фактор, який домінує в нашому аналізі ситуації", - заявив Кулеба. 

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Водночас він підкреслив, що від учора питання Мінських угод більше не є центральним у дискусії про відновлення територіальної цілісності України на Сході і гарантування непорушності українських кордонів. 

"Ситуація стала набагато ширшою і зараз ми будемо основний фокус робити на застосуванні механізму Будапештського меморандуму, за яким Україні були надані певні безпекові гарантії, на застосуванні механізму Ради безпеки ООН… Ми також продовжуємо наполягати на терміновому скликанні саміту постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина для обговорення поточної безпекової ситуації", - зазначив міністр.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

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У раніше оприлюдненій заяві МЗС України зазначалося, що підписання Путіним указів про визнання ОРДЛО не матиме правових наслідків, але збільшує ризик ескалації та "може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей".

Більшість західних держав після визнання Росією ОРДЛО заявили, що це є порушенням Мінських угод, або й напряму сказали, що це означає кінець "Мінська". 

Читайте також: Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу.

Теми: Кулеба ДмитроМінські угоди
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