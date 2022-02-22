Кулеба: Свою позицию по "Минску" Украина определит позже

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что свою позицию по Минским соглашениям после признания Россией ОРДЛО Украина определит дополнительно.

Об этом Кулеба сказал при включении из Вашингтона на своей во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Минские соглашения - это щепетильный вопрос по ряду причин. Потому что, с одной стороны, у них есть политический блок, с другой стороны у них есть также блок безопасности. Поэтому мы понимаем, и вы уже слышали позицию президента о том, что Россия де-факто вышла из Минских соглашений, но, не ведясь на провокации России, мы свою дальнейшую позицию, свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определим дополнительно. Сейчас нас интересует составляющая безопасности, и это ключевой фактор, который доминирует в нашем анализе ситуации", - заявил Кулеба.

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В то же время он подчеркнул, что со вчера вопрос Минских соглашений больше не является центральным в дискуссии о восстановлении территориальной целостности Украины на Востоке и гарантировании незыблемости украинских границ.

"Ситуация стала намного шире и сейчас мы будем основной фокус делать на применении механизма Будапештского меморандума, по которому Украине были предоставлены определенные гарантии безопасности, на применении механизма Совета безопасности ООН… Мы также продолжаем настаивать на срочном созыве саммита постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция для обсуждения текущей ситуации безопасности", - отметил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО означает ее односторонний выход из Минских договоренностей.

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В ранее обнародованном заявлении МИД Украины отмечалось, что подписание Путиным указов о признании ОРДЛО не будет иметь правовых последствий, но увеличивает риск эскалации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей.

Большинство западных государств после признания Россией ОРДЛО заявили, что это является нарушением Минских соглашений, или напрямую сказали, что это означает конец "Минска".

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