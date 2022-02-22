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ЄС каже, що має додаткові санкції "в резерві", якщо РФ вирішить іти далі

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 20:08
Жан-Ів Ле Дріан. Фото: Getty Images

ЄС має у своєму розпорядженні додаткові санкції, і буде про них домовлятися, якщо Росія вирішить піти ще далі у своєму вторгненні в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив глава Жан-Ів Ле Дріан, МЗС Франції, яка головує в Раді ЄС.

"Ми бачимо непохитну єдність перед лицем цього неприйнятного порушення міжнародного права. Ми побачили волю діяти швидко" - зазначив Ле Дріан, коментуючи засідання глав МЗС країн ЄС.

За його словами, ЄС постійно залишав відкритими двері до дипломатичного рішення, але "вся ця дипломатична робота ні до чого не привела".

"І ми бачимо ситуацію, в якій президент Путін практично заперечує існування України, її претензії на суверенітет" - сказав міністр.

"Відтак ми побачили тверду волю і солідарність держав членів, спільне бачення того, куди ми хочемо йти. Однак у нас є санкції, про які ми ще будемо домовлятися, санкції в резерві, якщо Росія вирішить піти далі" - наголосив Ле Дріан.

Як додав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, ЄС не хоче застосовувати весь арсенал покарань за один раз.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після визнання нею ОРДЛО.

Теми: ЄСсанкціїРосіявійна
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