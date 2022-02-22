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ЄС каже, що має додаткові санкції "в резерві", якщо РФ вирішить іти далі

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 19:08
ЄС каже, що має додаткові санкції в резерві, якщо РФ вирішить іти далі
Жан-Ів Ле Дріан. Фото: Getty Images

ЄС має у своєму розпорядженні додаткові санкції, і буде про них домовлятися, якщо Росія вирішить піти ще далі у своєму вторгненні в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив глава Жан-Ів Ле Дріан, МЗС Франції, яка головує в Раді ЄС.

"Ми бачимо непохитну єдність перед лицем цього неприйнятного порушення міжнародного права. Ми побачили волю діяти швидко" - зазначив Ле Дріан, коментуючи засідання глав МЗС країн ЄС.

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За його словами, ЄС постійно залишав відкритими двері до дипломатичного рішення, але "вся ця дипломатична робота ні до чого не привела".

"І ми бачимо ситуацію, в якій президент Путін практично заперечує існування України, її претензії на суверенітет" - сказав міністр.

"Відтак ми побачили тверду волю і солідарність держав членів, спільне бачення того, куди ми хочемо йти. Однак у нас є санкції, про які ми ще будемо домовлятися, санкції в резерві, якщо Росія вирішить піти далі" - наголосив Ле Дріан.

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Як додав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, ЄС не хоче застосовувати весь арсенал покарань за один раз.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після визнання нею ОРДЛО.

Теми: ЄСсанкціїРосіявійна
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