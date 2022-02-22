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ЕС говорит, что имеет дополнительные санкции "в резерве", если РФ решит идти дальше

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 19:08
ЕС говорит, что имеет дополнительные санкции в резерве, если РФ решит идти дальше
Жан-Ив Ле Дриан. Фото: Getty images

ЕС располагает дополнительными санкциями, и будет о них договариваться, если Россия решит пойти еще дальше в своем вторжении в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил глава Жан-Ив Ле Дриан, МИД председательствующей в Совете ЕС Франции.

"Мы видим твердое единство перед лицом этого неприемлемого нарушения международного права. Мы увидели волю действовать быстро", - отметил Ле Дриан, комментируя заседание глав МИД стран ЕС.

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По его словам, ЕС постоянно оставлял открытой дверь к дипломатическому решению, но "вся эта дипломатическая работа ни к чему не привела".

"И мы видим ситуацию, в которой президент Путин практически отрицает существование Украины, ее претензии на суверенитет" – сказал министр.

"Поэтому мы увидели жесткую волю и солидарность государств членов, общее видение того, куда мы хотим идти. Однако у нас есть санкции, о которых мы еще будем договариваться, санкции в резерве, если Россия решит пойти дальше", - сказал Ле Дриан.

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Как добавил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС не хочет применять весь арсенал наказаний одномоментно.

Как сообщалось, министры иностранных дел Евросоюза на внеочередной встрече во вторник единогласно согласовали пакет санкций против России после признания им ОРДЛО.

Темы: ЕСсанкцииРосcиявойна
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