Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба наполягає: ЄС має дати європейську перспективу України

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 19:34
Кулеба наполягає: ЄС має дати європейську перспективу України
Фото ілюстративне getty images

Глава МЗС Дмитро Кулеба наполягає, що на тлі загострення російської кризи Україні необхідно терміново надати перспективу членства у ЄС. 

Про це міністр написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Вчора у Брюсселі я запропонував активний крок: терміново надати Україні європейську перспективу. За останній рік ми підписали 8 таких двосторонніх декларацій із країнами ЄС. Я закликаю інших підписати, а Європейську раду ухвалити рішення про європейську перспективу України", - зазначив міністр.

Реклама:

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський заявив, що аби дійсно допомогти Україні, потрібно наблизити дати вступу України до Євросоюзу та НАТО. У тому числі, на думку президента, ЄС має надати Україні офіційну перспективу вступу.

Нагадаємо, 19 лютого Болгарія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України.

Читайте також: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кулеба ДмитроєвроінтеграціяМЗСЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: