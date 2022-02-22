Кулеба наполягає: ЄС має дати європейську перспективу України

Глава МЗС Дмитро Кулеба наполягає, що на тлі загострення російської кризи Україні необхідно терміново надати перспективу членства у ЄС.

Про це міністр написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Вчора у Брюсселі я запропонував активний крок: терміново надати Україні європейську перспективу. За останній рік ми підписали 8 таких двосторонніх декларацій із країнами ЄС. Я закликаю інших підписати, а Європейську раду ухвалити рішення про європейську перспективу України", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський заявив, що аби дійсно допомогти Україні, потрібно наблизити дати вступу України до Євросоюзу та НАТО. У тому числі, на думку президента, ЄС має надати Україні офіційну перспективу вступу.

Нагадаємо, 19 лютого Болгарія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України.

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