Кулеба настаивает: ЕС должен дать европейскую перспективу

Глава МИД Дмитрий Кулеба настаивает, что на фоне обострения российского кризиса Украине необходимо срочно предоставить перспективу членства в ЕС.

Об этом министр написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Вчера в Брюсселе я предложил активный шаг: срочно предоставить Украине европейскую перспективу. За последний год мы подписали 8 таких двусторонних деклараций со странами ЕС. Я призываю других подписать, а Европейский совет принять решение о европейской перспективе Украины", – отметил министр.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что чтобы действительно помочь Украине, нужно приблизить даты вступления Украины в Евросоюз и НАТО. В том числе, по мнению президента, ЕС должен предоставить Украине официальную перспективу вступления.

Напомним, 19 февраля Болгария присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.