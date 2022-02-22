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Зустріч глави МЗС Франції з Лавровим скасовано

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 21:08
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (ліворуч) і міністр закордонних справ Росії Сергей Лавров (праворуч) у 2019 році. Фото: Getty images

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що запланована на п'ятницю зустріч із главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим не відбудеться.

Про це він сказав на пресконференції в Парижі в вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Ні", - сказав міністр у відповідь на питання про те, чи актуальна зустріч глав МЗС Франції та Росії у п'ятницю.

Ле Дріан раніше зазначав, що про можливі переговори з Лавровим йшлося у тому випадку, якщо не буде вторгнення на Україну.

21 лютого у МЗС Франції повідомили, що Ле Дріан запросив Лаврова на зустріч у Париж у п'ятницю, щоб обговорити ситуацію довкола України.

22 лютого Ле Дріан після оголошення нового пакету санкцій ЄС заявив, що Євросоюз має додаткові санкції "в резерві", якщо РФ вирішить іти далі.

Теми: МЗСЛавровФранціяРосія
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