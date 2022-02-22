Встреча главы МИД Франции с Лавровым отменена

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) в 2019 году. Фото: Getty images

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что запланированная на пятницу встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не состоится.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Нет", - сказал министр в ответ на вопрос о том, актуальна ли встреча глав МИД Франции и России в пятницу.

Ле Дриан ранее отмечал, что о возможных переговорах с Лавровым говорилось в том случае, если не будет вторжения в Украину.

21 февраля в МИД Франции сообщили, что Ле Дриан пригласил Лаврова на встречу в Париж в пятницу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

22 февраля Ле Дриан после оглашения нового пакета санкций ЕС заявил, что Евросоюз имеет дополнительные санкции "в резерве", если РФ решит идти дальше.