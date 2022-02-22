Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ліга Чемпіонів: "Челсі" здолав "Лілль", "Ювентус" та "Вільярреал" сильнішого не виявили

"Українська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 23:56
фото з Твіттера "Челсі"

У перших матчах 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів англійський "Челсі" з рахунком 2:0 переміг французький "Лілль", а італійський "Ювентус" на виїзді зіграв унічию 1:1 з іспанським "Вільярреалом".

Джерело: трансляція поєдинків

Деталі: У грі в Лондоні "Челсі" вже з перших хвилин взяв гру під контроль. У перші п'ять хвилин Кай Хавертц мав два моменти, щоб відкрити рахунок. Спочатку Хавертц з кількох метрів не поцілив у ворота, а ще один удар гравця "синіх" відбив голкіпер "Лілля". Втім за три хвилини Хавертц таки пробив Лео Жардіма. Після подачі кутового Хавертц ударом головою влучив у кут воріт - 1:0.

Французька команда намагалася відігратися у швидких контратаках, але особливої загрози воротам Менді не було.

У другому таймі на полі була рівна гра, але забивав знову "Челсі". На 63-й хвилині Крістіан Пулішич після пасу Нгло Канте переграв голкіпера "Лілля" - 2:0.

В іншому матчі "Ювентус" провів складну для себе гру з "Вільярреалом". Вже на першій хвилині "Стара Синьйора" повела у рахунку. Забитим м'ячем відзначився Душан Влахович, пробивши з під двох гравців захисту на 35-й секунді поєдинку - 1:0. Втім іспанці не злякалися і мали чудові нагоди зрівняти рахунок ще в першому таймі. Після удару Ло Чельсо "Юве" рятує поперечка воріт. Ще пару сейвів видав Войцех Шченсни.

Стартові хвилин 20-ть другого тайму пройшли у боротьбі і без особливих моментів біля обох воріт. На 66-й хвилині "Вільярреал" на свій гол таки награв. Після прицільного удару Даніеля Парехо рахунок стає - 1:1. Мав нагоду принести перемогу "Ювентусу" у цій грі той же Влахович, але його удар на 83-й хвилині парирував воротар іспанців.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
футбол
Ліга Чемпіонів: "Баварія" ледве не програла в Австрії, "Ліверпуль" переграв "Інтер"
Ліга Чемпіонів: ПСЖ на останніх секундах здолав "Реал", "Манчестер Сіті" розгромив "Спортинг"
Футбол: чемпіон Англії отримає 176 млн фунтів призових, остання команда – 106 млн
Останні новини
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
11:27
У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп
11:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
11:24
"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
11:22
КМДА: Авто на смузі громадського транспорту вважаються диверсантами
11:16
Зеленський: Росія зазнає збитків, 4,5 тисячі вбитих, для чого все це вам?
11:14
Мавпа з ядерною "гранатою", Кремль палає – нові роботи Альоші Ступіна про Путіна
Усі новини...