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“Нема сенсу”: Блінкен скасував зустріч з Лавровим

Анастасія КалатурВівторок, 22 лютого 2022, 23:06
“Нема сенсу”: Блінкен скасував зустріч з Лавровим
ФОТО: GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві цього тижня.

Джерело: CNN та Reuters з посиланням на заяву Блінкена після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою

Деталі: Блінкен надіслав Лаврову листа, в якому повідомив про скасування  зустрічі з ним.

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Пряма мова Блінкена: "Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно заявила про свою повну відмову від дипломатії, немає сенсу проводити цю зустріч зараз…

Я консультувався з нашими союзниками та партнерами – всі згодні".

Що передувало: Раніше Блінкен заявив, що має намір зустрітися з Лавровим 24 лютого. Головною умовою він назвав те, щоб Москва не здійснила вторгнення в Україну. Речниця Білого дому Джен Псакі розповіла, що Лавров і Блінкен 24 лютого можуть підготувати змістовну частину потенційного саміту між президентами РФ і США.

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Теми: СШАЛавровРосія
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