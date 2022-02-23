Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

“Нема сенсу”: Блінкен скасував зустріч з Лавровим

Анастасія КалатурСереда, 23 лютого 2022, 00:06
ФОТО: GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві цього тижня.

Джерело: CNN та Reuters з посиланням на заяву Блінкена після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою

Деталі: Блінкен надіслав Лаврову листа, в якому повідомив про скасування  зустрічі з ним.

Пряма мова Блінкена: "Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно заявила про свою повну відмову від дипломатії, немає сенсу проводити цю зустріч зараз…

Я консультувався з нашими союзниками та партнерами – всі згодні".

Що передувало: Раніше Блінкен заявив, що має намір зустрітися з Лавровим 24 лютого. Головною умовою він назвав те, щоб Москва не здійснила вторгнення в Україну. Речниця Білого дому Джен Псакі розповіла, що Лавров і Блінкен 24 лютого можуть підготувати змістовну частину потенційного саміту між президентами РФ і США.

Теми: СШАЛавровРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білий дім оголосив санкції проти Путіна

ІнструкціяДієва протидія російській агресії: допомогти ЗСУ може кожен

Кличко: Ситуація для Києва загрозлива, ніч буде дуже складною

Британія вводить санкції проти Путіна й Лаврова

Євросоюз вирішив заморозити активи Путіна і Лаврова

Глава німецької розвідки застряг у Києві через напад РФ, але його вже евакуювали

Усі новини...
США
ЗМІ: США передислокують до країн Балтії винищувачі F-35 і 800 піхотинців
Білий дім: Саміт Байдена та Путіна не в планах
Стали відомі прізвища членів російської "еліти", які потрапили під санкції
Останні новини
00:05
Зеленський: Ця ніч буде дуже важкою, вирішується доля України
23:59
На Вінниччині українські льотчики збили російський винищувач
23:53
Басков і ще деякі російські знаменитості підтримали війну в Україні
23:18
Офіс президента: Йдуть консультації щодо переговорів із Путіним
23:17
Білий дім оголосив санкції проти Путіна
23:11
Зеленський подякував грузинам за протести через незгоду з позицією уряду щодо війни в Україні
23:10
фотоЕйфелева вежа засяяла кольорами прапора України
23:01
У Києві повітряна тривога – всі в укриття 
22:51
Банки Китаю почали обмежувати фінансування закупівель російської сировини
22:40
У Києві виявили фейковий "підрозділ тероборони"
Усі новини...