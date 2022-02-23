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"Нет смысла": Блинкен отменил встречу с Лавровым

Анастасия КалатурСреда, 23 февраля 2022, 00:06
ФОТО: GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве на этой неделе.

Источник: CNN и Reuters  со ссылкой на заявление Блинкена после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой

Детали: Блинкен направил Лаврову письмо, в котором сообщил об отмене встречи.

Прямая речь Блинкена: "Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу сейчас...

Я консультировался с нашими союзниками и партнерами – все согласны".

Что предшествовало: Ранее Блинкен заявил, что намерен встретиться с Лавровым 24 февраля. Главным условием он назвал то, чтобы Москва не совершила вторжения в Украину. Представительница Белого дома Джен Псаки рассказала, что Лавров и Блинкен 24 февраля могут подготовить содержательную часть потенциального саммита между президентами РФ и США.

Темы: СШАЛавровРосcия


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