"Нет смысла": Блинкен отменил встречу с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве на этой неделе.

Источник: CNN и Reuters со ссылкой на заявление Блинкена после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой

Детали: Блинкен направил Лаврову письмо, в котором сообщил об отмене встречи.

Прямая речь Блинкена: "Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу сейчас...

Я консультировался с нашими союзниками и партнерами – все согласны".

Что предшествовало: Ранее Блинкен заявил, что намерен встретиться с Лавровым 24 февраля. Главным условием он назвал то, чтобы Москва не совершила вторжения в Украину. Представительница Белого дома Джен Псаки рассказала, что Лавров и Блинкен 24 февраля могут подготовить содержательную часть потенциального саммита между президентами РФ и США.