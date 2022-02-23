Японія запровадила санкції проти Росії — заморозить активи деяких росіян

Японія запровадила санкції проти Росії.

Джерело: прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, якого цитує Reuters

Деталі: Мова йде про заборону випуску російських облігацій у Японії та заморожування активів деяких росіян.

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Кісіда заявив, що дії Росії порушили суверенітет України, і закликав Росію повернутися до дипломатичних переговорів.

За його словами, Японія готова вжити додаткових кроків у разі погіршення ситуації.

Що передувало: Раніше Японія заявила, що готова приєднатися до США та інших промислово розвинених країн G7 у запровадженні санкцій проти РФ, якщо президент Росії віддасть наказ про вторгнення в Україну.