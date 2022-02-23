Японія запровадила санкції проти Росії — заморозить активи деяких росіян
Середа, 23 лютого 2022, 02:50
Японія запровадила санкції проти Росії.
Джерело: прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, якого цитує Reuters
Деталі: Мова йде про заборону випуску російських облігацій у Японії та заморожування активів деяких росіян.
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Кісіда заявив, що дії Росії порушили суверенітет України, і закликав Росію повернутися до дипломатичних переговорів.
За його словами, Японія готова вжити додаткових кроків у разі погіршення ситуації.
Що передувало: Раніше Японія заявила, що готова приєднатися до США та інших промислово розвинених країн G7 у запровадженні санкцій проти РФ, якщо президент Росії віддасть наказ про вторгнення в Україну.
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