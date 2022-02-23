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Япония ввела санкции против России — заморозит активы некоторых россиян

Анастасия КалатурСреда, 23 февраля 2022, 03:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Япония ввела санкции против России.

Источник: премьер-министр Фумио Кисида, цитируемый Reuters

Детали: Речь идет о запрете выпуска российских облигаций в Японии и замораживании активов некоторых россиян.

Кисида заявил, что действия России нарушили суверенитет Украины, и призвал Россию вернуться к дипломатическим переговорам.

По его словам, Япония готова предпринять дополнительные шаги в случае ухудшения ситуации.

Что предшествовало: Ранее Япония заявила, что готова присоединиться к США и другим промышленно развитым странам G7 во введении санкций против РФ, если президент России отдаст приказ о вторжении в Украину.

Темы: санкцииРосcияЯпония


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