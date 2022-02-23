Covid забрав життя 105 тисяч українців, за добу – 297 смертей

За добу 22 лютого в Україні виявили 25 062 випадки коронавірусної хвороби і 297 смертей від Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: У цей вівторок у лікарні потрапили 3 140 осіб, одужали 37 432 особи.

Найгірша ситуація у Києві (3699 нових випадків і 33 летальних) та Дніпропетровській області (2343 нових хворих і 31 померлий).

За весь час пандемії в Україні зафіксували 4 783 835 випадків зараження коронавірусом, 4 023 033 одужання і 105 229 смертей.

Щеплено проти коронавірусу 15 712 650 жителів країни: першу дозу вакцини отримали 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей, три дози – 701 836 людей.