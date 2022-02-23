Covid забрав життя 105 тисяч українців, за добу – 297 смертей
Середа, 23 лютого 2022, 07:29
За добу 22 лютого в Україні виявили 25 062 випадки коронавірусної хвороби і 297 смертей від Covid-19.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: У цей вівторок у лікарні потрапили 3 140 осіб, одужали 37 432 особи.
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Найгірша ситуація у Києві (3699 нових випадків і 33 летальних) та Дніпропетровській області (2343 нових хворих і 31 померлий).
За весь час пандемії в Україні зафіксували 4 783 835 випадків зараження коронавірусом, 4 023 033 одужання і 105 229 смертей.
Щеплено проти коронавірусу 15 712 650 жителів країни: першу дозу вакцини отримали 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей, три дози – 701 836 людей.
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