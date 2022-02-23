Covid унес жизни 105 тысяч украинцев, за сутки – 297 смертей
Среда, 23 февраля 2022, 07:29
За сутки 22 февраля в Украине было выявлено 25 062 случая коронавирусной болезни и 297 смертей от Covid-19.
Источник: Министерство охраны здоровья
Детали: В этот вторник в больницы попали 3 140 человек, выздоровели 37 432 человека.
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Наихудшая ситуация в Киеве (3699 новых случаев и 33 летальных) и Днепропетровской области (2343 новых больных и 31 умерший).
За все время пандемии в Украине зафиксировали 4 783 835 случаев заражения коронавирусом, 4 023 033 выздоровления и 105 229 смертей.
Привиты против коронавируса 15 712 650 жителей страны: первую дозу вакцины получили 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 человек, три дозы – 701 836 человек.
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