Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден: Путін атакував право України на існування

"Європейська правда"Середа, 23 лютого 2022, 09:19
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен у своїх заявах 22 лютого вказали, що промова президента Росії Володимира Путіна перед "визнанням" ОРДЛО свідчить про нещирість заяв Росії про прагнення дипломатичного шляху. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джо Байден у виступі з анонсом пакету санкцій проти Росії за визнання ОРДЛО сказав, що промова Путіна "донесла світу масштаб його перекрученого бачення історії" та що з неї не виглядає, що Росія зацікавлена у справжньому діалозі щодо європейської безпеки. 

"Він (Путін) напряму атакував право України на існування. Він непрямо висловив претензії на території, які колись належали Росії - у тому числі країн, які зараз є демократіями і членами НАТО. Він явно погрожував війною, якщо на його радикальні вимоги не погодяться. Тож немає сумнівів у тому, що Росія є агресором. Ми усвідомлюємо, які виклики постали перед нами", - сказав президент США. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що промова Путіна у вівторок підтверджує його наміри напасти на Україну, і його реальна мета, схоже - "відродження Російської імперії", чи "сфери впливу", а в крайньому разі - домогтися безумовного нейтралітету всіх своїх сусідів, цитує CNN його слова на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. 

"Дуже тривожна промова президента Путіна вчора ввечері показала світові, як він розглядає Україну - не як суверенну державу з правом на територіальну цілісність і незалежність, а "витвір" Росії, відтак таку, що має підпорядковуватися Росії. Це найбільший виклик для безпеки у Європі з часів Другої світової війни", - заявив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим, зазначивши, що у нинішніх обставинах вона не має сенсу.

21 лютого Білий дім назвав рішення Росії визнати "ЛДНР" новим вторгненням, президент США підписав пакет санкцій проти ОРДЛО.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо.

Теми: БайденПутінРосіяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
Байден
Винятковий випадок: Байден зустрівся з Кулебою в Білому домі
Білий дім: Саміт Байдена та Путіна не в планах
Захищатимемо кожен дюйм території НАТО: Байден розпорядився посилити союзників у Європі
Останні новини
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
11:27
У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп
11:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
11:24
"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
11:22
КМДА: Авто на смузі громадського транспорту вважаються диверсантами
11:16
Зеленський: Росія зазнає збитків, 4,5 тисячі вбитих, для чого все це вам?
11:14
Мавпа з ядерною "гранатою", Кремль палає – нові роботи Альоші Ступіна про Путіна
Усі новини...