Байден: Путін атакував право України на існування

Президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен у своїх заявах 22 лютого вказали, що промова президента Росії Володимира Путіна перед "визнанням" ОРДЛО свідчить про нещирість заяв Росії про прагнення дипломатичного шляху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джо Байден у виступі з анонсом пакету санкцій проти Росії за визнання ОРДЛО сказав, що промова Путіна "донесла світу масштаб його перекрученого бачення історії" та що з неї не виглядає, що Росія зацікавлена у справжньому діалозі щодо європейської безпеки.

"Він (Путін) напряму атакував право України на існування. Він непрямо висловив претензії на території, які колись належали Росії - у тому числі країн, які зараз є демократіями і членами НАТО. Він явно погрожував війною, якщо на його радикальні вимоги не погодяться. Тож немає сумнівів у тому, що Росія є агресором. Ми усвідомлюємо, які виклики постали перед нами", - сказав президент США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що промова Путіна у вівторок підтверджує його наміри напасти на Україну, і його реальна мета, схоже - "відродження Російської імперії", чи "сфери впливу", а в крайньому разі - домогтися безумовного нейтралітету всіх своїх сусідів, цитує CNN його слова на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Дуже тривожна промова президента Путіна вчора ввечері показала світові, як він розглядає Україну - не як суверенну державу з правом на територіальну цілісність і незалежність, а "витвір" Росії, відтак таку, що має підпорядковуватися Росії. Це найбільший виклик для безпеки у Європі з часів Другої світової війни", - заявив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим, зазначивши, що у нинішніх обставинах вона не має сенсу.

21 лютого Білий дім назвав рішення Росії визнати "ЛДНР" новим вторгненням, президент США підписав пакет санкцій проти ОРДЛО.

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