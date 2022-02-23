Байден: Путин атаковал право Украины на существование

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен в своих заявлениях 22 февраля указали, что речь президента России Владимира Путина перед "признанием" ОРДЛО свидетельствует о неискренности заявлений России о стремлении к дипломатическому пути.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джо Байден в выступлении с анонсом пакета санкций против России за признание ОРДЛО сказал, что речь Путина "донесла миру масштаб его перекрученного видения истории" и что из неё не выглядит, что Россия заинтересована в настоящем диалоге о европейской безопасности.

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"Он (Путин) напрямую оспорил право Украины на существование. Он косвенно высказал претензии на территории, когда-то принадлежавшие России - в том числе стран, которые сейчас являются демократиями и членами НАТО. Он явно угрожал войной, если на его радикальные требования не согласятся. Поэтому нет сомнений в том, что Россия является агрессором. Мы отдаем себе отчет, какие вызовы стоят перед нами", - сказал президент США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что речь Путина во вторник подтверждает его намерения напасть на Украину, и его реальная цель, похоже - "возрождение Российской империи", или "сферы влияния", а в крайнем случае - добиться безусловного нейтралитета всех своих соседей, приводит CNN его слова на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Очень тревожная речь президента Путина вчера вечером показала миру, как он рассматривает Украину - не как суверенное государство с правом на территориальную целостность и независимость, а "творение" России, что, следовательно, должно подчиняться России. Это самый большой вызов для безопасности в Европе со времен Второй мировой войны", - заявил Энтони Блинкен.

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Напомним, 22 февраля Джо Байден выступил с новой речью по поводу российской агрессии против Украины и объявил новые санкции за признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Госсекретарь Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, объяснив, что в нынешних обстоятельствах она не имеет смысла.

21 февраля Белый дом назвал решение России признать "ЛДНР" новым вторжением, президент США подписал пакет санкций против ОРДЛО.

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