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Кулеба розповів, де буде Зеленський, якщо Росія нападе

Ірина БалачукСереда, 23 лютого 2022, 09:53
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський не покине Київ, якщо російські війська підуть у наступ, а завжди залишатиметься зі своїм народом.  

Джерело: Кулеба в інтерв’ю Fox news

Пряма мова Кулеби на питання, чи залишатиметься Зеленський у Києві, якщо Росія вирішить наступати: "Президент завжди буде з людьми України. Президент переконаний, що якщо ми залишимося єдиними, якщо ми залишимося зосередженими, то в кінцевому підсумку ми переможемо".

Деталі: За словами глави МЗС, головний наратив Путіна "простий і жахливий: Україна не має права на існування".

Він також додав: якщо дипломатичні ідей України зазнають поразки, і Путін обере війну, а не дипломатію, то українці будуть боротися за свою землю і своїх людей.

Кулеба підкрелив, що шлях України – це повернення своїх окупованих земель шляхом дипломатії і політичних рішення, а зброю наша країна використовуватиме лише, щоб захистити себе.  

Він додав, що саме тому Україна завжди просила у партнерів допомогти оборонною зброєю і ніколи не просила перекидати на нашу територію війська.

За словами Кулеби, наразі головна проблема полягає в тому, що ніхто не має чіткого розуміння Путінського таймлайну – як він планує діяти далі. Тому єдине рішення за цих умов – реагувати на зміну ситуації так швидко, як тільки можемо. 

Теми: Кулеба ДмитроРосіяУкраїнавійна
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