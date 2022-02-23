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Кулеба рассказал, где будет Зеленский, если Россия нападет

Ирина БалачукСреда, 23 февраля 2022, 08:53
Кулеба рассказал, где будет Зеленский, если Россия нападет
Дмитрий Кулеба. Фото c Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский не покинет Киев, если российские войска пойдут в наступление, а будет всегда оставаться со своим народом.

Источник: Кулеба в интервью Fox news

Прямая речь Кулебы на вопрос, будет ли Зеленский оставаться в Киеве, если Россия решит наступать: "Президент всегда будет с людьми Украины. Президент убежден, что если мы останемся едиными, если мы останемся сосредоточенными, то, в конечном счете, мы победим".

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Детали: По словам главы МИД, главный нарратив Путина "прост и ужасен: Украина не имеет права на существование".

Он также добавил: если дипломатические идеи Украины потерпят поражение, и Путин изберет войну, а не дипломатию, то украинцы будут бороться за свою землю и своих людей.

Кулеба подчеркнул, что путь Украины – это возвращение своих оккупированных земель путем дипломатии и политических решений, а оружие наша страна будет использовать только для защиты себя.

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Он добавил, что именно поэтому Украина всегда просила у партнеров помочь оборонительным оружием и никогда не просила перебрасывать на нашу территорию войска.

По словам Кулебы, в настоящее время главная проблема заключается в том, что никто четко не понимает Путинского таймлайна – как он планирует действовать дальше. Поэтому единственное решение в этих условиях – реагировать на изменение ситуации так быстро, как только можем.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияУкраинавойна
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