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МЗС рекомендує українцям негайно виїхати з Росії

Ірина БалачукСереда, 23 лютого 2022, 10:07
МЗС рекомендує українцям негайно виїхати з Росії
Москва, РФ. Фото pixabay.com

Міністерство закордонних справ закликає українців утриматися від поїздок в Росію, а тим, хто перебуває в цій країні, ­негайно виїхати з неї.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно МЗС: "У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію".

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Деталі: У міністерстві підкреслили, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Росії.

У МЗС нагадали, що у випадку виникнення обставин, які вимагають негайного консульського реагування, українці можуть звертатися до Посольства України в РФ та генконсульств в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Теми: МЗСРосіяукраїнці
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