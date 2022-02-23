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МИД рекомендует украинцам немедленно уехать из России

Ирина БалачукСреда, 23 февраля 2022, 10:07
МИД рекомендует украинцам немедленно уехать из России
Москва, РФ. Фото pixabay.com

Министерство иностранных дел призывает украинцев воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию.

Источник: сайт МИД

Дословно МИД: "В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию".

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Детали: В министерстве подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в России.

В МИД напомнили, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцы могут обращаться в Посольство Украины в РФ и генконсульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Темы: МИДРосcияукраинцы
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