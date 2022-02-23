Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РФ нарощує сили на кордоні з Харківщиною і купила 45 тисяч пакетів для трупів – СБУ

Мазуренко Альона Середа, 23 лютого 2022, 11:37
фото: Суспільне

Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю. Крім того, росіяни придбали 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. 

Джерело: начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, "Суспільне"

Пряма мова: "Бачимо активне маневрування і пересування військ Російської Федерації вздовж наших кордонів.

Поступово нарощується військова присутність, немає жодних елементів відведення військ від державного кордону України після так званих навчань".

Деталі: За словами Дудіна, наразі найкраща російська тактична група нараховує лише 70% справної техніки, а  30% техніки - несправна.

Він додав, що у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, є техніка, які нездатна самостійно пересуватися.

За його інформацією, Росія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Пряма мова: "Я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах".

Теми: РосіяСБУХарківська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗалужний показав знищення Байрактаром колони ворога

У Харкові частину техніки і групи прориву уже ліквідували

ЄС та G7 не схвалили відключення Росії від SWIFT, попри очікування

Україна формує Інтернаціональний легіон

В Харкові прорив російської техніки. Ідуть вуличні бої

Біля Гостомеля розгромили спецпідрозділ чеченців – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Аваков, Коломойський, Турчинов: Росія опублікувала список українських "військових злочинців"
Гра в унісон. Як зупинити скаженого диктатора
Кулеба розповів у ООН, що станеться у разі нового нападу Росії
Останні новини
11:20
Приватбанк запустив кредитні канікули для бізнесу: деталі
11:17
Мер: На Маріуполь рвались танки, їх зупинили. Підходив корабель
11:13
СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників
11:09
фото Для росіян запустили сайт 200rf.com – для пошуку убитих окупантів
11:08
Вітовська до українців: Ми маємо уберегти цивілізацію від цього ху@ового покидька
11:00
Зеленський: Дії РФ мають ознаки геноциду і тягнуть на міжнародний трибунал
10:53
Громадський транспорт Києва віддали на потреби Збройних Сил
10:53
Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі стріляють ракетами по Україні
10:40
відеоЗалужний показав знищення Байрактаром колони ворога
10:34
відеоНа Чернігівщині люди юрбою заблокували колону техніки окупантів
Усі новини...