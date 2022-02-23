РФ нарощує сили на кордоні з Харківщиною і купила 45 тисяч пакетів для трупів – СБУ

Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю. Крім того, росіяни придбали 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Джерело: начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, "Суспільне"

Пряма мова: "Бачимо активне маневрування і пересування військ Російської Федерації вздовж наших кордонів.

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Поступово нарощується військова присутність, немає жодних елементів відведення військ від державного кордону України після так званих навчань".

Деталі: За словами Дудіна, наразі найкраща російська тактична група нараховує лише 70% справної техніки, а 30% техніки - несправна.

Він додав, що у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, є техніка, які нездатна самостійно пересуватися.

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За його інформацією, Росія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Пряма мова: "Я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах".