Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ нарощує сили на кордоні з Харківщиною і купила 45 тисяч пакетів для трупів – СБУ

Альона Мазуренко Середа, 23 лютого 2022, 10:37
РФ нарощує сили на кордоні з Харківщиною і купила 45 тисяч пакетів для трупів – СБУ
фото: Суспільне

Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю. Крім того, росіяни придбали 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. 

Джерело: начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, "Суспільне"

Пряма мова: "Бачимо активне маневрування і пересування військ Російської Федерації вздовж наших кордонів.

Реклама:

Поступово нарощується військова присутність, немає жодних елементів відведення військ від державного кордону України після так званих навчань".

Деталі: За словами Дудіна, наразі найкраща російська тактична група нараховує лише 70% справної техніки, а  30% техніки - несправна.

Він додав, що у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, є техніка, які нездатна самостійно пересуватися.

ВІДЕО ДНЯ

За його інформацією, Росія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Пряма мова: "Я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах".

Теми: РосіяСБУХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: