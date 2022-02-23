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РФ наращивает силы на границе с Харьковщиной и купила 45 тысяч пакетов для трупов – СБУ

Алена МазуренкоСреда, 23 февраля 2022, 10:37
РФ наращивает силы на границе с Харьковщиной и купила 45 тысяч пакетов для трупов – СБУ
фото: Суспільне

Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью. Кроме того, россияне приобрели 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Источник: начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, "Суспільне"

Прямая речь: "Видим активное маневрирование и передвижение войск Российской Федерации вдоль наших границ.

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Постепенно наращивается военное присутствие, нет никаких элементов отвода войск от государственной границы Украины после так называемых учений".

Детали: По словам Дудина, сейчас лучшая российская тактическая группа насчитывает только 70% исправной техники, а 30% техники – неисправная.

Он добавил, что в направлении Белгорода, где сосредоточена и военная техника, есть техника, неспособная самостоятельно передвигаться.

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Также, по его информации, Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Прямая речь: "Я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах".

Темы: РосcияСБУХарьковская область
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