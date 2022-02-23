Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РФ наращивает силы на границе с Харьковщиной и купила 45 тысяч пакетов для трупов – СБУ

Мазуренко Алена Среда, 23 февраля 2022, 11:37
фото: Суспільне

Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью. Кроме того, россияне приобрели 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Источник: начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, "Суспільне"

Прямая речь: "Видим активное маневрирование и передвижение войск Российской Федерации вдоль наших границ.

Постепенно наращивается военное присутствие, нет никаких элементов отвода войск от государственной границы Украины после так называемых учений".

Детали: По словам Дудина, сейчас лучшая российская тактическая группа насчитывает только 70% исправной техники, а 30% техники – неисправная.

Он добавил, что в направлении Белгорода, где сосредоточена и военная техника, есть техника, неспособная самостоятельно передвигаться.

Также, по его информации, Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Прямая речь: "Я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах".

Темы: РосcияСБУХарьковская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
Росcия
Аваков, Коломойский, Турчинов: Россия опубликовала список украинских "военных преступников"
Игра в унисон. Как остановить бешеного диктатора
Кулеба рассказал в ООН, что произойдет в случае нового нападения России
Последние новости
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и lady gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
12:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов
11:54
Как получить медицинскую помощь онлайн или по телефону. Контакты врачей
11:49
Monobank сменил дизайн карточек на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро
11:36
Акции российского Сбербанка рухнули на 73% на открытии торгов
Все новости...