РФ наращивает силы на границе с Харьковщиной и купила 45 тысяч пакетов для трупов – СБУ

Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью. Кроме того, россияне приобрели 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Источник: начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, "Суспільне"

Прямая речь: "Видим активное маневрирование и передвижение войск Российской Федерации вдоль наших границ.

Постепенно наращивается военное присутствие, нет никаких элементов отвода войск от государственной границы Украины после так называемых учений".

Детали: По словам Дудина, сейчас лучшая российская тактическая группа насчитывает только 70% исправной техники, а 30% техники – неисправная.

Он добавил, что в направлении Белгорода, где сосредоточена и военная техника, есть техника, неспособная самостоятельно передвигаться.

Также, по его информации, Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Прямая речь: "Я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах".