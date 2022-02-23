У прикордонних районах України вводять додаткові режимні обмеження

Додаткові тимчасові режимні обмеження вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України, прилягають до морського узбережжя.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Перш за все такі заходи запроваджені для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та іншим правопорушенням, пояснюють у ДПСУ.

Серед обмежень: перебування у прикордонні у нічний час, вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування, рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, здійснення польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу, об’єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об’єктів, що належать Державній прикордонній службі України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Наголошується, що додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях.

Так, наприклад, Донецьким прикордонним загоном з метою упередження дестабілізації ситуації поблизу узбережжя Азовського моря, збереження життя та здоров’я громадян, з 08.00 22 лютого до 20.00 27 лютого 2022 року заборонено вихід в море маломірних суден, інших плавзасобів, а також суден флоту рибної промисловості.

У чотирьох прикордонних районах Сумської області раніше також були запроваджені додаткові тимчасові режимні обмеження зокрема заборона на в’їзд і провадження робіт у смузі місцевості (окрім території населених пунктів), яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 500 метрів від лінії кордону.

У зв’язку з цим, особам, які мають необхідність перебування, проведення певного роду робіт у прикордонних контрольованих районах, прикордонній смузі, рекомендовано ознайомитися з чинними режимними обмеженнями на сайті Державної прикордонної служби України.

Накази прикордонних загонів можна знайти у розділі сайту "Про відомство/структура" за посиланнями на відповідний прикордонний загін.