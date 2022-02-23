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В приграничных районах Украины вводят дополнительные режимные ограничения

Валентина РоманенкоСреда, 23 февраля 2022, 10:53
В приграничных районах Украины вводят дополнительные режимные ограничения
фото ГПСУ

Дополнительные временные режимные ограничения вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, примыкающих к морскому побережью.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Прежде всего такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице и других правонарушений, поясняют в ГПСУ.

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Среди ограничений: пребывание в пограничных в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования, движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе и не обеспечивающим передвижение в установленные пункты пропуска через государственную границу.

Также режимные меры введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, совершения полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

Подчеркивается, что дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях.

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Так, например, Донецким пограничным отрядом с целью предотвращения дестабилизации ситуации у побережья Азовского моря, сохранения жизни и здоровья граждан, с 08.00 22 февраля до 20.00 27 февраля 2022 года запрещен выход в море маломерных судов, других плавсредств, а также судов флота рыбной индустрии.

В четырех приграничных районах Сумской области ранее также были введены дополнительные временные режимные ограничения, в частности, запрет на въезд и производство работ в полосе местности (кроме территории населенных пунктов), непосредственно примыкающей к государственной границе, шириной 500 метров от линии границы.

В связи с этим лицам, имеющим необходимость пребывания, проведение определенного рода работ в пограничных контролируемых районах, пограничной полосе, рекомендовано ознакомиться с действующими режимными ограничениями на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Приказы пограничных отрядов можно найти в разделе сайта "О ведомстве/структуре" по ссылкам на соответствующий пограничный отряд.

Темы: границаПограничная службавойна
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