Зеленський має найвищий рейтинг довіри серед політиків – опитування

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський – йому довіряють 41% опитаних.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 11-18 лютого

Деталі: При цьому не довіряють Зеленському – 57%.

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Експрем’єру Володимиру Гройсману довіряють – 35%, не довіряють – 55%, меру Києва Віталію Кличку довіряють – 34%, не довіряють – 57%, ексспікеру ВР Дмитру Разумкову довіряють – 32%, не довіряють – 38%, не знають його – 25%.

Лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку довіряють – 28%, не довіряють – 70%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють – 26%, не довіряють – 72%, експрем’єру Арсенію Яценюку довіряють – 24%, не довіряють – 72%.

Інфографіка "Рейтинга"

Голові партії "Сила і честь" Ігорю Смешку довіряють – 24%, не довіряють – 34%, не знають його – 37%.

ВІДЕО ДНЯ

Співголові фракції "ОПЗЖ" Юрію Бойку довіряють – 22%, не довіряють – 62%. Ексглаві МВС Арсену Авакову довіряють – 22%, не довіряють – 66%, лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку довіряють – 18%, не довіряють – 76%.

Дослідження тривало 11-18 лютого. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 4800 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,4.