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У Зеленского самый высокий рейтинг доверия среди политиков – опрос

Среда, 23 февраля 2022, 11:58
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский – ему доверяют 41% опрошенных.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 11-18 февраля

Детали: При этом не доверяют Зеленскому – 57%.

Экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют – 35%, не доверяют – 55%, мэру Киева Виталию Кличко доверяют – 34%, не доверяют – 57%, экс-спикеру ВР Дмитрию Разумкову доверяют – 32%, не доверяют – 38%, не знают его – 25%.

Лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют – 28%, не доверяют – 70%, лидеры "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют – 26%, не доверяют – 72%, экс-премьеру Арсению Яценюку доверяют – 24%, не доверяют – 72%. 

 
Инфографика "Рейтинга"

Главе партии "Сила и честь" Игорю Смешко доверяют – 24%, не доверяют – 34%, не знают его – 37%.

Сопредседателю фракции "ОПЗЖ" Юрию Бойко доверяют – 22%, не доверяют – 62%. Экс-главе МВД Арсену Авакову доверяют – 22%, не доверяют – 66%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко доверяют – 18%, не доверяют – 76%.

Исследование проходило 11-18 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 4800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4.

Темы: Зеленскийсоциологияопрос
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