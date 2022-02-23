Президент Польщі збирає у Варшаві саміт "Бухарестської дев’ятки" через російську кризу

У Варшаві відбудеться саміт президентів формату "Бухарестської дев’ятки", які зустрінуться у п’ятницю, щоб обговорити ситуацію навколо України та безпекову ситуацію в Центральній та Східній Європі.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі, пише "Європейська правда".

"Усі президенти підтвердили свою участь. Президент Чехії візьме участь у зустрічі онлайн", – сказав голова президентського міжнародного політичного бюро Якуб Кумох.

Кумох повідомив, що рішення про проведення саміту було прийнято під час переговорів президента Анджея Дуди з його литовськими та румунськими колегами Гітанасом Науседою та Клаусом Йоганнісом.

Формат "Бухарестської дев’ятки" був започаткований у 2014 році як польсько-румунська ініціатива, спрямована на координацію позицій та обмін думками у сфері безпеки між дев’ятьма країнами, розташованими в регіонах Балтійського та Чорного моря.

Крім Польщі, до формату входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина.

Президенти Польщі та Литви у середу перебувають з візитом у Києві.