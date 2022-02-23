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Президент Польши собирает в Варшаве саммит "Бухарестской девятки" из-за российского кризиса

"Европейская правда"Среда, 23 февраля 2022, 13:03
Анджей Дуда, фото Getty Images

В Варшаве состоится саммит президентов формата "Бухарестской девятки", которые встретятся в пятницу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и ситуацию в Центральной и Восточной Европе.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши, пишет "Европейская правда".

"Все президенты подтвердили свое участие. Президент Чехии примет участие во встрече онлайн", – сказал глава президентского международного политического бюро Якуб Кумох.

Кумох сообщил, что решение о проведении саммита было принято в ходе переговоров президента Анджея Дуды с его литовскими и румынскими коллегами Гитанасом Науседой и Клаусом Йоханнисом.

Формат "Бухарестской девятки" был начат в 2014 году как польско-румынская инициатива, направленная на координацию позиций и обмен мнениями в сфере безопасности между девятью странами, расположенными в регионах Балтийского и Черного моря.

Кроме Польши в формат входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния и Словакия.

Президенты Польши и Литвы в среду находятся с визитом в Киеве.

Темы: ПольшаРосcия
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