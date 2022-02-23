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Росія зігнала до України практично весь флот, який має потенціал вторгнення – ЦОС

Роман ПетренкоСереда, 23 лютого 2022, 13:43
ФОТО МіНОБОРОНи РФ

Росія зігнала з усіх флотів практично все, що має готовність і потенціал вторгнення з моря. Зараз у Чорному і Азовському морях розгорнуто 46 бойових кораблів з усіх флотів РФ, повідомляє Центр оборонних стратегій.

Джерело: Центр оборонних стратегій у статті на Морська блокада: як Росія закриває для України Азовське та Чорне моря "Українській правді"

Деталі: Експерти нагадують, що під виглядом масштабних навчань Кремль організував фактичну морську блокаду Чорноморського узбережжя України в період з 13 по 19 лютого цього року.

Такі дії за Резолюцією ООН визнаються актом агресії, проте зараз немає жорсткої реакції від українських партнерів та НАТО.

Мало того, з початку року в Чорному морі взагалі відсутні кораблі нечорноморських країн НАТО, що з огляду на минулі роки є абсолютно нетиповою ситуацією.

У Середземному морі знаходиться безпрецедентна кількість російських сил – 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів РФ, у тому числі 2 ракетних крейсери та ще 7 ракетних кораблів різних типів, включно з 2 ракетними підводними човнами.

ЦОС запевняє, що такого нарощування не відмічалося з часів розпаду СРСР. Навіть передбачено блокування потенційно можливого заходу багатоцільової авіаносної групи США в Східне Середземномор’я.

Також зазначається, що для цього Москва зосередила на театрі ракетні крейсери класу "Атлант" і новітній фрегат з гіперзвуковими ракетами "Циркон". У російській концепції завоювання панування в дальній морській зоні, ці кораблі мають назву "вбивць авіаносців".

Читайте також: Морська блокада: як Росія закриває для України Азовське та Чорне моря

Теми: РосіяЧорне мореАзовське море
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