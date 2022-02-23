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Россия согнала к Украине практически весь флот, имеющий потенциал вторжения – ЦОС

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 12:43
Россия согнала к Украине практически весь флот, имеющий потенциал вторжения – ЦОС
ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Россия согнала из всех флотов практически все, что имеет готовность и потенциал вторжения с моря. Сейчас в Черном и Азовском морях развернуто 46 боевых кораблей из всех флотов РФ, сообщает Центр оборонных стратегий.

Источник: Центр оборонных стратегий в статье Морская блокада: как Россия закрывает для Украины Азовское и Черное моря "Украинской правде"

Детали: Эксперты напоминают, что под видом масштабных учений Кремль организовал фактическую морскую блокаду Черноморского побережья Украины в период с 13 по 19 февраля этого года.

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Такие действия по Резолюции ООН признаются актом агрессии, однако сейчас нет жесткой реакции от украинских партнеров и НАТО.

Более того, с начала года в Черном море вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, учитывая прошлые годы абсолютно нетипичную ситуацию.

В Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил – 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов РФ, в том числе 2 ракетных крейсера и еще 7 ракетных кораблей разных типов, включая 2 ракетных подводных лодок.

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ЦОС уверяет, что такого наращивания не отмечалось со времен распада СССР. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье.

Также отмечается, что для этого Москва сосредоточила в театре ракетные крейсеры класса "Атлант" и новейший фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В русской концепции завоевания господства в дальней морской зоне, эти корабли называются "убийц авианосцев".

Читайте на также: Морская блокада: как Россия закрывает для Украины Азовское и Черное моря

Темы: РосcияЧерное мореАзовское море
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