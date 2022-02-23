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Посилюється контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів України - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 23 лютого 2022, 13:53
фото СБУ

Служба безпеки України посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів країни.

Джерело: СБУ

Дослівно: "СБУ продовжує контрдиверсійні заходи для нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України. Під посиленим захистом правоохоронців – стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури та місця масового перебування людей".

 

Деталі: До цих заходів залучено підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ конкретизує, які заходи було вжито та проведено в різних регіонах.

В Одеській області:

силовики відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо захисту об’єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії. Метою цього є вдосконалення спільних дій для запобігання можливих терористичних і диверсійних загроз.

На Херсонщині:

правоохоронці посилили захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу. Крім того, тривають цілодобові патрулювання прилеглих територій об’єктів, що охороняються.

У Дніпропетровській області:

СБУ проводить комплексні дії, спрямовані на запобігання та викриття спроб дестабілізації обстановки на території регіону. Під особливою увагою силовиків – стратегічні об’єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей.

Тому в окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

СБУ звертається до громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Крім того, СБУ знову закликає громадян бути пильними і невідкладно повідомляти правоохоронців за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua або іншим зручним способом щодо: підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до військових об’єктів, будівель органів влади та об’єктів критичної інфраструктури, або здійснюють їх фото-, відеофіксацію; підозрілих транспортних засобів чи БПЛА; виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.

Теми: СБУ
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