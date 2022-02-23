Усиливается контрдиверсионная защита стратегических объектов Украины - СБУ
Служба безопасности Украины ужесточает контрдиверсионную защиту стратегических объектов страны.
Источник: СБУ
Дословно: "СБУ продолжает контрдиверсионные меры по нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. Под усиленной защитой правоохранителей – стратегически важные объекты критической инфраструктуры и места массового пребывания людей".
Детали: К ним привлечены подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
СБУ конкретизирует, какие меры были приняты и мероприятия проведены в разных регионах.
В Одесской области:
силовики отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по защите объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории. Целью этого является усовершенствование совместных действий по предотвращению возможных террористических и диверсионных угроз.
В Херсонской области:
правоохранители усилили защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза. Кроме того, продолжаются круглосуточные патрулирования близлежащих охраняемых территорий объектов.
В Днепропетровской области:
СБУ проводит комплексные действия, направленные на предотвращение и разоблачение попыток дестабилизации обстановки на территории региона. Под особым вниманием силовиков – стратегические объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового пребывания людей.
Поэтому в отдельных районах возможно временное ограничение перемещения пешеходов и транспортных средств, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.
СБУ обращается к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
Кроме того, СБУ вновь призывает граждан быть бдительными и безотлагательно сообщать правоохранителям по телефону 0 800 501 482, по электронной почте callcenter@ssu.gov.ua или другим удобным способом относительно: подозрительных лиц, проявляющих необоснованный интерес к военным объектам, зданиям органов власти и объектам критической инфраструктуры, либо снимают их на фото или видео; подозрительных транспортных средств или БПЛА; обнаружения подозрительных предметов или средств поражения.