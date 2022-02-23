Усиливается контрдиверсионная защита стратегических объектов Украины - СБУ

Служба безопасности Украины ужесточает контрдиверсионную защиту стратегических объектов страны.

Источник: СБУ

Дословно: "СБУ продолжает контрдиверсионные меры по нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. Под усиленной защитой правоохранителей – стратегически важные объекты критической инфраструктуры и места массового пребывания людей".

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Детали: К ним привлечены подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

СБУ конкретизирует, какие меры были приняты и мероприятия проведены в разных регионах.

В Одесской области:

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силовики отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по защите объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории. Целью этого является усовершенствование совместных действий по предотвращению возможных террористических и диверсионных угроз.

В Херсонской области:

правоохранители усилили защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза. Кроме того, продолжаются круглосуточные патрулирования близлежащих охраняемых территорий объектов.

В Днепропетровской области:

СБУ проводит комплексные действия, направленные на предотвращение и разоблачение попыток дестабилизации обстановки на территории региона. Под особым вниманием силовиков – стратегические объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового пребывания людей.

Поэтому в отдельных районах возможно временное ограничение перемещения пешеходов и транспортных средств, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.

СБУ обращается к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Кроме того, СБУ вновь призывает граждан быть бдительными и безотлагательно сообщать правоохранителям по телефону 0 800 501 482, по электронной почте callcenter@ssu.gov.ua или другим удобным способом относительно: подозрительных лиц, проявляющих необоснованный интерес к военным объектам, зданиям органов власти и объектам критической инфраструктуры, либо снимают их на фото или видео; подозрительных транспортных средств или БПЛА; обнаружения подозрительных предметов или средств поражения.