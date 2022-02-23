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Наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси – заступник глави Нацполіції

Альона Мазуренко Середа, 23 лютого 2022, 13:14
Наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси – заступник глави Нацполіції
Олександр Фацевич, Фото: Нацпол

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що українці стали більше купувати боєприпасів, а загалом в Україні зареєстровано понад 1 млн 200 тис. одиниць зброї.

Джерело: брифінг заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, пресслужба Нацполіції

Пряма мова: "У лютому 2021 року уповноважені підрозділи видали майже 10 тисяч дозволів на придбання різних видів зброї. А за аналогічний період цього року – більше 10 тисяч 300 таких дозволів.

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Тобто немає значного збільшення продажу зброї. В основному у східному регіоні держави реалізується. Але щодо реалізації боєприпасів ㅡ суб’єкти господарювання нам кажуть про те, що дійсно, люди скуповують. Це хороший меседж, тому що наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси".

Деталі: Фацевич повідомив, що наразі загальний масив зареєстрованої зброї, пристроїв та газових пістолетів і револьверів в українців складає понад 1 млн 200 тис. одиниць.

За його словами, зареєстровано більше 709 тисяч власників вогнепальної зброї та понад 250 тисяч власників спецзасобів.  

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Представник Нацполіції зазначив, що люди, які захищатимуть країну у складі тероборони, зможуть отримати дозвіл на зброю за прискореною процедурою.

Пряма мова: "Відповідна інструкція дозволяє не надавати нам деякі документи, наприклад, щодо проходження навчання чи спецперевірок.

Також кожен член добровольчого формування, відповідно до закону, має пред’явити довідку про несудимість.

Якщо він є членом тероборони та має посвідчення, підрозділи з контролю за обігом зброї ставитимуть в пріоритет і відпрацьовуватимуть ці документи набагато швидше, а відтак у максимально стислі строки надаватимуть дозвіл".

Теми: зброяполіціяУкраїна
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