Наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы – заместитель главы Нацполиции

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что украинцы стали больше покупать боеприпасы, а всего в Украине зарегистрировано более 1 млн 200 тыс. единиц оружия.

Источник: брифинг заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, пресс-служба Нацполиции

Прямая речь: "В феврале 2021 года уполномоченные подразделения выдали почти 10 тысяч разрешений на приобретение различных видов оружия. А за аналогичный период этого года – более 10 тысяч 300 таких разрешений.

То есть, нет значительного увеличения продажи оружия. В основном, в восточном регионе государства реализуется. Но относительно реализации боеприпасов - субъекты хозяйствования нам говорят о том, что действительно, люди скупают. Это хороший месседж, потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы".

Детали: Фацевич сообщил, что в настоящее время общий массив зарегистрированного оружия, устройств и газовых пистолетов и револьверов у украинцев составляет более 1 млн 200 тыс. единиц.

По его словам, зарегистрировано более 709 тысяч владельцев огнестрельного оружия и более 250 тысяч владельцев спецсредств.

Представитель Нацполиции отметил, что люди, которые будут защищать страну в составе терробороны, смогут получить разрешение на оружие по ускоренной процедуре.

Прямая речь: "Соответствующая инструкция позволяет не предоставлять нам некоторые документы, например, прохождение обучения или спецпроверок.

Также каждый член добровольческого формирования согласно закону должен предъявить справку о несудимости.

Если он является членом терробороны и имеет удостоверение, подразделения по контролю за оборотом оружия будут ставить в приоритет и отрабатывать эти документы намного быстрее, а затем в максимально сжатые сроки будут давать разрешение".