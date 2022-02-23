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"Маріуполь – це Україна, не треба нас звільняти": жителі вийшли на мітинг

Олена РощінаСереда, 23 лютого 2022, 14:55
Фото 0629.com.ua

Увечері 22 лютого понад тисячу маріупольців вийшли на патріотичну акцію проти вторгнення Росії з гаслами "Маріуполь – це Україна".

Джерело: сайт міста Маріуполя 0629

Деталі: Акція відбулася біля драматичного театру, люди почали приходити на Театральну площу задовго до її початку.

 
Маріуполь - це Україна
Фото сайту 0629

"Ми тут, тому що ми не хочемо повторення 2014-го року. Ми не хочемо жити як у "ДНР". Нас не треба звільняти", – казали люди.

Їх стривожили заяви керівництва країни-агресора про те, що Росія визнає "республіки" на території ОРДЛО, якими керують терористи, та претендує на всю територію Донецької та Луганської областей, а не лише на вже окуповану.

"Це означає лише одне: Путін піде війною. Ми хочемо голосно заявити: Маріуполь – це Україна! І ми будемо захищатися", – заявляли учасники акції.

 

Як зазначає місцеве видання, мітингувальники випромінювали "бойовий настрій" та демонстрували єднання.

 

У руках вони тримали державні прапори та плакати. Винесли і банер "Росія – країна-агресор", який уперше з'явився на вулицях Маріуполя у 2014 році.

 

На мітинг прийшли робітники, бізнесмени, лікарі, вчителі.

"Ми не боїмось. У нас тут вже готові партизанські загони сформувались", – жартували учасники акції.

 

"Ми віримо в Українську армію, в її силу та міць. Зараз не 2014-й. Ми не здамося", – додавали вони.

"Х*** йому, а не Маріуполь", – бадьорилися городяни.

 

Підтримати мітингувальників вийшов і лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який цього дня давав концерт у маріупольському театрі.

"Дякую всім за те, що ви є. І хочу ще раз сказати: ми не боїмося. Но якщо хочуть, хай спробують сунутися, придурки", – сказав музикант.

 

Хливнюк давав концерт у театрі, а зовні люди голосно співали Гімн України.

Теми: МаріупольакціїРосіявійна
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