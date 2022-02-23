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"Мариуполь – это Украина, не надо нас освобождать": жители вышли на митинг

Елена РощинаСреда, 23 февраля 2022, 14:55
Фото 0629.com.ua

Вечером 22 февраля больше тысячи мариупольцев вышли на патриотическую акцию против вторжения России с лозунгами "Мариуполь – это Украина".

Источник: сайт города Мариуполя 0629

Детали: Акция прошла возле драматического театра, люди начали приходить на Театральную площадь задолго до ее начала.

 
Мариуполь - это Украина
Фото сайта 0629

"Мы здесь - потому что мы не хотим повторения 2014-го года. Мы не хотим жить как в "ДНР". Нас не надо освобождать", – говорили люди.

Их встревожили заявления руководства страны-агрессора о том, что Россия признает "республики" на территории ОРДЛО, которыми руководят террористы, и претендует на всю территорию Донецкой и Луганской областей, а не только уже оккупированную. 

"Это значит только одно: Путин пойдет войной. Мы хотим громко заявить: Мариуполь – это Украина! И мы будем защищаться", – заявляли участники акции. 

 

Как отмечает местное издание, митингующие излучали "боевое настроение" и демонстрировали единение.

 

В руках они держали государственные флаги и плакаты. Вынесли и баннер "Россия – страна-агрессор", который впервые появился на улицах Мариуполя в 2014 году.

 

На митинг пришли рабочие, бизнесмены, врачи, учителя. 

"Мы не боимся. У нас здесь уже готовые партизанские отряды сформировались", – шутили участники акции.

 

"Мы верим в Украинскую армию, в ее силу и мощь. Сейчас не 2014-й. Мы не сдадимся", – добавляли они.

"Х*** ему, а не Мариуполь", – бодрились горожане. 

 

Поддержать митингующих вышел и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который в этот день давал концерт в мариупольском театре.

"Спасибо всем за то, что вы есть. И хочу еще раз сказать: мы не боимся. Но если хотят, пусть попробуют сунуться, придурки", – сказал музыкант.

 

Хлывнюк давал концерт в театре, а снаружи люди громко пели Гимн Украины.

Темы: МариупольакцииРосcиявойна
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