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Українці допомогли армії на 20 мільйонів за добу. Це більше, ніж за весь 2021 рік – "Повернись живим"

Роман ПетренкоСереда, 23 лютого 2022, 16:34
повернись живим

Лише за одну добу фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйонів гривень.

Джерело: директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут

Пряма мова Чмута: "Україна чинитиме спротив!

За одну добу фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік!

Ми отримали 18510 транзакцій лише на благодійні рахунки! Такого не було ніколи в історії Фонду!

Тисячі українців та небайдужих з усього світу об‘єднуються навколо спільного бажання зупинити головного світового терориста сучасності. І ми це зробимо!".

Деталі: Чмут повідомив, що фонд реалізовує глобальні проєкти по зміцненню протиповітряної оборони, розгортанню територіальної оборони і розвитку нашого ракетного потенціалу.

Теми: Збройні силиволонтеривійнаРосія
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