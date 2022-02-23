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Українці допомогли армії на 20 мільйонів за добу. Це більше, ніж за весь 2021 рік – "Повернись живим"

Роман ПетренкоСереда, 23 лютого 2022, 15:34
Українці допомогли армії на 20 мільйонів за добу. Це більше, ніж за весь 2021 рік – Повернись живим
повернись живим

Лише за одну добу фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйонів гривень.

Джерело: директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут

Пряма мова Чмута: "Україна чинитиме спротив!

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За одну добу фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік!

Ми отримали 18510 транзакцій лише на благодійні рахунки! Такого не було ніколи в історії Фонду!

Тисячі українців та небайдужих з усього світу об‘єднуються навколо спільного бажання зупинити головного світового терориста сучасності. І ми це зробимо!".

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Деталі: Чмут повідомив, що фонд реалізовує глобальні проєкти по зміцненню протиповітряної оборони, розгортанню територіальної оборони і розвитку нашого ракетного потенціалу.

Теми: Збройні силиволонтеривійнаРосія
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