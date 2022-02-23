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Украинцы помогли армии на 20 миллионов за сутки. Это больше, чем за 2021 год – "Повернись живим"

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 16:34
повернись живим

Только за сутки фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллионов гривен.

Источник: директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут

Прямая речь Чмута: "Украина будет сопротивляться!

За одни сутки фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" собрал больше, чем за весь прошлый год!

Мы получили 18 510 транзакций только на благотворительные счета! Такого никогда не было в истории Фонда!

Тысячи украинцев и небезразличных со всего мира объединяются вокруг желания остановить главного мирового террориста современности. И мы это сделаем!".

Детали: Чмут сообщил, что фонд реализует глобальные проекты по укреплению противовоздушной обороны, развертыванию территориальной обороны и развитию нашего ракетного потенциала.

Темы: Вооруженные силыволонтерывойнаРосcия
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