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Украинцы помогли армии на 20 миллионов за сутки. Это больше, чем за 2021 год – "Повернись живим"

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 15:34
Украинцы помогли армии на 20 миллионов за сутки. Это больше, чем за 2021 год – Повернись живим
повернись живим

Только за сутки фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллионов гривен.

Источник: директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут

Прямая речь Чмута: "Украина будет сопротивляться!

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За одни сутки фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" собрал больше, чем за весь прошлый год!

Мы получили 18 510 транзакций только на благотворительные счета! Такого никогда не было в истории Фонда!

Тысячи украинцев и небезразличных со всего мира объединяются вокруг желания остановить главного мирового террориста современности. И мы это сделаем!".

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Детали: Чмут сообщил, что фонд реализует глобальные проекты по укреплению противовоздушной обороны, развертыванию территориальной обороны и развитию нашего ракетного потенциала.

Темы: Вооруженные силыволонтерывойнаРосcия
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