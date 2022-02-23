Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС затвердив нові санкції за визнання Росією ОРДЛО

"Європейська правда"Середа, 23 лютого 2022, 19:01

Рада ЄС затвердила пакет санкцій у відповідь на визнання Росією ОРДЛО та введення військ на Донбас. 

Про це повідомила пресслужба Євросоюзу, пише "Європейська правда".

"Рада сьогодні ухвалила пакет заходів у відповідь на рішення Російської Федерації приступити до визнання непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей України як незалежних утворень та подальше рішення про введення російських військ у ці області", - сказано у повідомленні.

Узгоджений пакет включає санкції проти 351 депутата Держдуми Росії, які 15 лютого проголосували за звернення до президента Путіна визнати ОРДЛО.

Крім того, будуть запроваджені обмежувальні заходи щодо додаткових 27 високопоставлених осіб та організацій, які зіграли певну роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Раніше ЗМІ повідомляли, що у список потрапили міністр оборони РФ Сергєй Шойгу, речниця Лаврова та пропагандисти.

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки в ЄС, заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам. 

Санкції передбачають обмеження економічних відносин з непідконтрольними  українському уряду територіями Донецької та Луганської областей.  Рішення передбачає, зокрема, заборону на імпорт товарів з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей, обмеження на торгівлю та інвестиції , пов’язані з окремими галузями економіки, заборону на надання туристичних послуг та заборону на експорт окремих товарів і технології.

Рада ЄС також вирішила запровадити галузеву заборону на фінансування Російської Федерації, її уряду та Центрального банку. 

"Обмежуючи доступ російської держави та уряду до ринків капіталу та фінансових послуг ЄС, ЄС прагне обмежити фінансування ескалаційної та агресивної політики", - сказано у повідомленні.

ЄС заявив, що готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції у разі потреби.

Відповідні правові акти, включаючи імена осіб, які потрапили під санкції, незабаром будуть опубліковані в Офіційному журналі Євросоюзу і набудуть чинності.

22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО. 

Під санкції потрапили ключові банки і діти кремлівської еліти.

Теми: ЄСсанкціїРосіяокупація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
ЄС
Литва і Польща вважають, що Україна заслуговує на статус країни-кандидата у члени ЄС
Російські пропагандисти потрапили під європейські санкції: у них є нерухомість в ЄС
Кулеба наполягає: ЄС має дати європейську перспективу України
Останні новини
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
11:27
У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп
11:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
11:24
"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
11:22
КМДА: Авто на смузі громадського транспорту вважаються диверсантами
11:16
Зеленський: Росія зазнає збитків, 4,5 тисячі вбитих, для чого все це вам?
Усі новини...