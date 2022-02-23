ЄС затвердив нові санкції за визнання Росією ОРДЛО

Рада ЄС затвердила пакет санкцій у відповідь на визнання Росією ОРДЛО та введення військ на Донбас.

Про це повідомила пресслужба Євросоюзу, пише "Європейська правда".

"Рада сьогодні ухвалила пакет заходів у відповідь на рішення Російської Федерації приступити до визнання непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей України як незалежних утворень та подальше рішення про введення російських військ у ці області", - сказано у повідомленні.

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Узгоджений пакет включає санкції проти 351 депутата Держдуми Росії, які 15 лютого проголосували за звернення до президента Путіна визнати ОРДЛО.

Крім того, будуть запроваджені обмежувальні заходи щодо додаткових 27 високопоставлених осіб та організацій, які зіграли певну роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Раніше ЗМІ повідомляли, що у список потрапили міністр оборони РФ Сергєй Шойгу, речниця Лаврова та пропагандисти.

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки в ЄС, заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам.

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Санкції передбачають обмеження економічних відносин з непідконтрольними українському уряду територіями Донецької та Луганської областей. Рішення передбачає, зокрема, заборону на імпорт товарів з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей, обмеження на торгівлю та інвестиції , пов’язані з окремими галузями економіки, заборону на надання туристичних послуг та заборону на експорт окремих товарів і технології.

Рада ЄС також вирішила запровадити галузеву заборону на фінансування Російської Федерації, її уряду та Центрального банку.

"Обмежуючи доступ російської держави та уряду до ринків капіталу та фінансових послуг ЄС, ЄС прагне обмежити фінансування ескалаційної та агресивної політики", - сказано у повідомленні.

ЄС заявив, що готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції у разі потреби.

Відповідні правові акти, включаючи імена осіб, які потрапили під санкції, незабаром будуть опубліковані в Офіційному журналі Євросоюзу і набудуть чинності.

22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Під санкції потрапили ключові банки і діти кремлівської еліти.