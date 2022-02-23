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ЕС утвердил новые санкции за признание Россией ОРДЛО

"Европейская правда"Среда, 23 февраля 2022, 19:01

Совет ЕС утвердил пакет санкций в ответ на признание Россией ОРДЛО и ввод войск на Донбасс.

Об этом сообщила пресс-служба Евросоюза, пишет "Европейская правда".

"Совет сегодня принял пакет мер в ответ на решение Российской Федерации приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины как независимых образований и последующему решению о введении российских войск в эти области", - сказано в сообщении.

Согласованный пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту Путину признать ОРДЛО.

Кроме того, будут введены ограничительные меры против еще 27 высокопоставленных лиц и организаций, которые сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ранее СМИ сообщали, что в список попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, пресс-секретарь Лаврова и пропагандисты.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов и запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам.

Санкции предусматривают ограничение экономических отношений с неподконтрольными украинскому правительству территориями Донецкой и Луганской областей. Решение предусматривает, в частности, запрет на импорт товаров из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с отдельными отраслями экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт отдельных товаров и технологии.

Совет ЕС также решил ввести отраслевой запрет на финансирование Российской Федерации, его правительства и Центрального банка.

"Ограничивая доступ российского государства и правительства к рынкам капитала и финансовым услугам ЕС, ЕС стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики", - говорится в сообщении.

ЕС заявил, что готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости.

Соответствующие правовые акты, включая имена попавших под санкции лиц, вскоре будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза и вступят в силу.

22 февраля Джо Байден выступил с новой речью по поводу российской агрессии против Украины и объявил новые санкции за признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Под санкции попали ключевые банки и дети кремлевской элиты.

Темы: ЕСсанкцииРосcияоккупация
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