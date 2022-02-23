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Київ проситиме Анкару закрити протоки для кораблів РФ у разі її нападу на Україну

"Європейська правда"Середа, 23 лютого 2022, 19:22
Київ проситиме Анкару закрити протоки для кораблів РФ у разі її нападу на Україну
Стамбул і прапор Туреччини. Фото: Getty Images

Українська влада у разі повномасштабного наступу Росії на Україну проситиме Анкару закрити Босфор і Дарданелли для російських кораблів.

Про це в коментарі Reuters заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Київ розглядає присутність російських військових кораблів на узбережжі Чорного моря поблизу України як загрозу.

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"Україна попросить Анкару розглянути можливість закриття двох своїх проток для російських кораблів у разі вторгнення Москви" - цитує посла Reuters.

Слід зазначити, що закриття проток виглядає неможливим, оскільки Росія як чорноморська держава не може бути позбавлена доступу до проток згідно з Конвенцією Монтре. Відтак закриття Туреччиною проток виглядало б як порушення міжнародного права. Водночас останні дії РФ щодо Україні також є грубим порушенням міжнародного права, про що заявила низка країн світу.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив своєму російському колезі Владіміру Путіну в середу, що Анкара не визнає кроків проти територіальної цілісності України.

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Ердоган також заявив, що Туреччина не може відмовитися від своїх зв'язків з Росією чи Україною, і розкритикував дипломатичні зусилля Заходу у розмовах з Москвою як малоефективні.

Теми: ТуреччинаРосіявійнаЧорне море
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