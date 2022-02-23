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Киев будет просить Анкару закрыть проливы для кораблей РФ в случае ее нападения на Украину

"Европейская правда"Среда, 23 февраля 2022, 20:22
Стамбул и флаг Турции. Фото: Getty Images

Украинские власти в случае полномасштабного наступления России на Украину будут просить Анкару закрыть Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Об этом в комментарии Reuters заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Киев рассматривает присутствие российских военных кораблей на побережье Черного моря вблизи Украины как угрозу.

"Украина попросит Анкару рассмотреть возможность закрытия двух своих проливов для российских кораблей в случае вторжения Москвы" – цитирует посла Reuters.

Следует отметить, что закрытие проливов выглядит невозможным, поскольку Россия как черноморское государство не может быть лишена доступа к проливам в соответствии с Конвенцией Монтре. Следовательно, закрытие Турцией проливов выглядело бы как нарушение международного права. В то же время, последние действия РФ в отношении Украины также являются грубым нарушением международного права, о чем заявил ряд стран мира.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину в среду, что Анкара не признает шагов против территориальной целостности Украины.

Эрдоган также заявил, что Турция не может отказаться от своих связей с Россией или Украиной и раскритиковал дипломатические усилия Запада в разговорах с Москвой как малоэффективные.

Темы: ТурцияРосcиявойнаЧерное море
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