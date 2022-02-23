Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев будет просить Анкару закрыть проливы для кораблей РФ в случае ее нападения на Украину

"Европейская правда"Среда, 23 февраля 2022, 19:22
Киев будет просить Анкару закрыть проливы для кораблей РФ в случае ее нападения на Украину
Стамбул и флаг Турции. Фото: Getty Images

Украинские власти в случае полномасштабного наступления России на Украину будут просить Анкару закрыть Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Об этом в комментарии Reuters заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Киев рассматривает присутствие российских военных кораблей на побережье Черного моря вблизи Украины как угрозу.

Реклама:

"Украина попросит Анкару рассмотреть возможность закрытия двух своих проливов для российских кораблей в случае вторжения Москвы" – цитирует посла Reuters.

Следует отметить, что закрытие проливов выглядит невозможным, поскольку Россия как черноморское государство не может быть лишена доступа к проливам в соответствии с Конвенцией Монтре. Следовательно, закрытие Турцией проливов выглядело бы как нарушение международного права. В то же время, последние действия РФ в отношении Украины также являются грубым нарушением международного права, о чем заявил ряд стран мира.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину в среду, что Анкара не признает шагов против территориальной целостности Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Эрдоган также заявил, что Турция не может отказаться от своих связей с Россией или Украиной и раскритиковал дипломатические усилия Запада в разговорах с Москвой как малоэффективные.

Темы: ТурцияРосcиявойнаЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: