Киев будет просить Анкару закрыть проливы для кораблей РФ в случае ее нападения на Украину

Украинские власти в случае полномасштабного наступления России на Украину будут просить Анкару закрыть Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Об этом в комментарии Reuters заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Киев рассматривает присутствие российских военных кораблей на побережье Черного моря вблизи Украины как угрозу.

Реклама:

"Украина попросит Анкару рассмотреть возможность закрытия двух своих проливов для российских кораблей в случае вторжения Москвы" – цитирует посла Reuters.

Следует отметить, что закрытие проливов выглядит невозможным, поскольку Россия как черноморское государство не может быть лишена доступа к проливам в соответствии с Конвенцией Монтре. Следовательно, закрытие Турцией проливов выглядело бы как нарушение международного права. В то же время, последние действия РФ в отношении Украины также являются грубым нарушением международного права, о чем заявил ряд стран мира.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину в среду, что Анкара не признает шагов против территориальной целостности Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Эрдоган также заявил, что Турция не может отказаться от своих связей с Россией или Украиной и раскритиковал дипломатические усилия Запада в разговорах с Москвой как малоэффективные.