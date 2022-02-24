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ПУТИН НАЧАЛ ВОЙНУ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 04:55
Владимир путин, фото Getty Images

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении начать полномасштабную войну против Украины.

Источник: обращение Путина, трансляция телеканала "Россия-24"

Прямая речь: "Мною принято решение о проведении специальной военной операции (по защите Донбасса – ред.). Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

"Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия".

"В планы РФ не входит оккупация украинских территорий".

"Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима"

Детали: Путин заявивил, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от "тех, кто взял Украину в заложники".

Темы: Путинвойна
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