В Киеве и Харькове начались ракетные удары
Четверг, 24 февраля 2022, 05:53
По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
Источник: советник главы МВД Антон Геращенко, источник "Интерфакса"
Прямая речь: "Только что были удары ракет по центрам военного Упрвления у Киеве и Харькове. Идут артиллерийские обстрелы границы."
Детали: По данным "Интерфакса", в 5 утра начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине, от Луганска до Житомира.
Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.
В Николаеве – сильные пожары. В Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.