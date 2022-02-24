В Киеве и Харькове начались ракетные удары

По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.

Источник: советник главы МВД Антон Геращенко, источник "Интерфакса"

Прямая речь: "Только что были удары ракет по центрам военного Упрвления у Киеве и Харькове. Идут артиллерийские обстрелы границы."

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Детали: По данным "Интерфакса", в 5 утра начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине, от Луганска до Житомира.

Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.

В Николаеве – сильные пожары. В Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.