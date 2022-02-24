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Байден: Народ України страждає від невиправданого нападу Росії, США відреагує

Четвер, 24 лютого 2022, 06:22

Президент США Джо Байден заявив, що зустрінеться зі послами G7, а потім "поговорить з американським народом", щоб оголосити про подальші наслідки, які накладуть на Росію через напад на Україну.

Джерело: заява на сайті Білого дому

Пряма мова: "Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін обрав навмисну ​​війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання.

Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповіді".

Деталі: Байден заявив, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і продовжуватиме отримувати регулярні оновлення від служби національної безпеки.

Президент США обіцяє координувати свої дії з союзниками по НАТО, "щоб забезпечити рішучу, спільну відповідь, яка дотримає будь-якої агресії проти Альянсу."

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