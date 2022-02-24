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Байден: Народ Украины страдает от неоправданного нападения России, США отреагируют

Четверг, 24 февраля 2022, 06:22

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с послами G7, а затем "поговорит с американским народом", чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые наложат на Россию из-за нападения на Украину.

Источник: заявление на сайте Белого дома

Прямая речь: "Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, страдающим неспровоцированным и неоправданным нападением российских вооруженных сил. Президент Путин избрал умышленную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания.

Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры отреагируют единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответу".

Детали: Байден заявил, что будет следить за ситуацией из Белого дома и продолжать получать регулярные обновления от службы национальной безопасности.

Президент США обещает координировать свои действия с союзниками по НАТО, "чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза." 

Дополняется...

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